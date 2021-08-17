У МОЗ думають про недопуск невакцинованих студентів до гуртожитків

Міністерство охорони здоров’я має оприлюднити офіційну позицію щодо впровадження норми, яка врегулює питання поселення студентів до гуртожитків. Там вважають, що краще бути вакцинованим, ніж два тижні бути на самоізоляції.

Головний санлікар Ігор Кузін каже, що поселення до гуртожитків тільки вакцинованих студентів має бути внормовано. Зокрема, є багато механізмів та постанов, які можуть впроваджувати додаткові норми.

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За його словами, зараз МОЗ проговорює лише плюси та мінуси, ризики і алгоритми, яким чином такі опції будуть застосовані.

Ми розуміємо, що в гуртожитках не завжди перебувають 100% люди віком від 18 років. В той же час вакцинація у нас – від 18 років. Ми розуміємо певні обмеження вакцинації, які стосуються підлітків до 18 років, яких неможливо провакцинувати,

– каже Кузін.

Тому Кузін наголосив, що ці механізми пропрацьовуються. "Незабаром ми вийдемо з офіційною позицією, яким чином це будемо впроваджувати. Думаю, що ми дамо перехідний період: або така норма буде запроваджуватися з листопада, або – з грудня", – додав він.

Головний санлікар також зазначив, що студентам, які мешкають у гуртожитках, краще зробити щеплення і бути захищеним.

"Один випадок інфікування в гуртожитку – це, по суті, самоізоляція для усіх мешканців і на 14 днів. Невже краще жити в зачиненому гуртожитку 14 днів, ніж зробити два щеплення і бути захищеним?", – сказав Кузін.

До слова, у Міністерстві освіти і науки заявили, що невакциновані студенти можуть безперешкодно заселятися у гуртожитки. Там наголосили, що зараз немає жодних вимог щодо обов'язкової вакцинації студентів.

Водночас ректорам університетів у Львові порекомендували поселяти в гуртожитки лише вакцинованих студентів.