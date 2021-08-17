Головний санлікар Ігор Кузін каже, що поселення до гуртожитків тільки вакцинованих студентів має бути внормовано. Зокрема, є багато механізмів та постанов, які можуть впроваджувати додаткові норми.

До теми У МОН назвали спеціальності та виші, куди вступили найбільше абітурієнтів на бюджет у 2021

За його словами, зараз МОЗ проговорює лише плюси та мінуси, ризики і алгоритми, яким чином такі опції будуть застосовані.

Ми розуміємо, що в гуртожитках не завжди перебувають 100% люди віком від 18 років. В той же час вакцинація у нас – від 18 років. Ми розуміємо певні обмеження вакцинації, які стосуються підлітків до 18 років, яких неможливо провакцинувати,

– каже Кузін.

Тому Кузін наголосив, що ці механізми пропрацьовуються. "Незабаром ми вийдемо з офіційною позицією, яким чином це будемо впроваджувати. Думаю, що ми дамо перехідний період: або така норма буде запроваджуватися з листопада, або – з грудня", – додав він.

Головний санлікар також зазначив, що студентам, які мешкають у гуртожитках, краще зробити щеплення і бути захищеним.

"Один випадок інфікування в гуртожитку – це, по суті, самоізоляція для усіх мешканців і на 14 днів. Невже краще жити в зачиненому гуртожитку 14 днів, ніж зробити два щеплення і бути захищеним?", – сказав Кузін.

До слова, у Міністерстві освіти і науки заявили, що невакциновані студенти можуть безперешкодно заселятися у гуртожитки. Там наголосили, що зараз немає жодних вимог щодо обов'язкової вакцинації студентів.

Водночас ректорам університетів у Львові порекомендували поселяти в гуртожитки лише вакцинованих студентів.