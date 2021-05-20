Мої гроші, моє майбутнє: 10 тисяч доларів за створення ресурсу для молоді у Канаді

Канадський фонд економічної освіти провів конкурс "Мої гроші, моє майбутнє" та визначив 10 фіналістів. Протягом шести місяців креативники створювали нові ресурси та інструменти, спрямовані на підвищення рівня фінансової грамотності молоді.

Всього в конкурсі взяли участь кілька сотень розробників. На початку червня планують обрати трьох переможців, які й отримають грошові винагороди.

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Деталі конкурсу

У фіналі Національного конкурсу свої розробки представлять 10 фіналістів. Жюрі, у складі яких професійні фінансисти та власники великих бізнес-корпорацій, оберуть 3 найкращі проєкти.

Переможці отримають такі призи:

1 місце – 10 000 доларів;

2 місце – 5 000 доларів;

3 місце – 2 500 доларів.

Грошова винагорода направлена на підвищення рівня кваліфікації учасників конкурсу та їх навчання у галузі підприємницької діяльності.

Нагороди буде присвоєно за проєкт, тобто якщо призове місце отримає команда розробників, то її розділять між її учасниками порівну.