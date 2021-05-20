Всього в конкурсі взяли участь кілька сотень розробників. На початку червня планують обрати трьох переможців, які й отримають грошові винагороди.
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Деталі конкурсу
У фіналі Національного конкурсу свої розробки представлять 10 фіналістів. Жюрі, у складі яких професійні фінансисти та власники великих бізнес-корпорацій, оберуть 3 найкращі проєкти.
Переможці отримають такі призи:
- 1 місце – 10 000 доларів;
- 2 місце – 5 000 доларів;
- 3 місце – 2 500 доларів.
Грошова винагорода направлена на підвищення рівня кваліфікації учасників конкурсу та їх навчання у галузі підприємницької діяльності.
Нагороди буде присвоєно за проєкт, тобто якщо призове місце отримає команда розробників, то її розділять між її учасниками порівну.