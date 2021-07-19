На мовному іспиті для держслужбовців стався збій: чи вплине це на результати

В Україні чиновники 19 липня вперше складають іспит на рівень володіння державної мовою. Проте під час іспиту стався технічний збій, тож учасники призупинили роботу.

У Нацкомісії зі стандартів державної мови повідомили, що зранку 19 липня в екзаменаційній системі стався технічний збій.

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Фахівці запевнили, що час, витрачений на ліквідацію збою, учасникам додадуть.

Всі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту. Звертаємо увагу, що це не вплине на розклад наступних випробувальних сесій,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, Нацкомісія намагається з’ясувати причини технічного збою. Чи вплине це на результати іспиту – наразі невідомо.

До слова, перший іспит на визначення рівня володіння українською мовою стартував о 9:30 19 липня.

Додамо, що іспити будуть проходити щодня по 3 рази до 1 серпня. Учасники мають продемонструвати своє вміння і знання читання, письма, розмови та культури мови.



Зазначимо, що іспит на визначення рівня володіння державною мовою повинні здавати держслужбовці, які планують піти на державну роботу, та претенденти на отримання українського громадянства.

До слова, у березні Нацкомісія оприлюднила зразок іспиту на рівень володіння українською мовою для майбутніх чиновників.