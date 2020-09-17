Мовний омбудсмен виступає проти скасування обов’язкового ЗНО з української літератури
З 2021 року випускники шкіл зможуть складати будь-яке зовнішнє незалежне оцінювання з української мови: або з української мови та літератури, або лише з української мови. Але така ідея не подобається мовному омбудсмену Тарасові Кременю.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Цікаво ЗНО у 2021 році: орієнтовні дати, коли буде проходити тестування
Цікаво, що у МОН запевнили, що ті випускники, які не планують вступати до вишів, можуть здати лише тест з української мови для отримання результату ДПА. Натомість учасник, який, обере сертифікаційну роботу з української мови і літератури, зможе вступати на будь-яку спеціальність.
Проте мовний омбудсмен Тарас Кремінь проти такого нововведення. За його словами, скасування обов'язкового ЗНО з української літератури – це одна з найбільших загроз по відношенню і до освітньої реформи, і державної гуманітарної політики загалом.
Він вважає, що засвоїти українську мову без високого рівня вивчення української літератури неможливо.
Натомітсь мовний омбудсмен пропонує створити завдання різного рівня складності для єдиного ЗНО з мови та літератури. Для тих, хто планує вступати на природничі спеціальності, завдання з літератури і мови зробити простішими, а для гуманітарного профілю – складнішими.
Тому Кремінь готує звернення до прем'єр-міністра України та Міністерства освіти України, щоб ця норма була переглянута або аргументована.
До слова, з 2021 року учасників ЗНО, які здобудуть найвищі результати у тестуванні, будуть нагороджувати преміями. Це буде одноразова грошова виплата.
-
Мовний омбудсмен виступає проти скасування обов’язкового ЗНО з української літературисьогодні , 15:42
-
За 2 тижні навчання захворюваність вчителів і учнів на COVID-19 різко збільшилася, – Мандзій11 вересня , 09:36
-
Допоможіть дитині знайти себе: як почати пробувати нові професії ще у школі14 вересня , 14:53