Мова відіграє визначальну роль для єдності і майбутнього України, – мовний омбудсмен
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запевнив, що українська мова відіграє визначальну роль для національної ідентичності, єдності і майбутнього України.
Мовний омбудсмен також привітав українців з Днем української писемності та мови, який відзначається щорічно 9 листопада. Це він написав у фейсбуці.
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За його словами, День української писемності та мови – це свято, яке об'єднує і консолідує українців по всьому світу, закликає цінувати і розвивати рідне слово.
"Тому захист мови, а також захист нашої незалежності та територіальної цілісності є нашим головним завданням", – додав Тарас Кремінь.
Додамо, що Тарас Кремінь взяв участь у щорічному радіодиктанті. Він зізнався, що під час підготовки перечитав твори Івана Малковича, який став автором тексту. Послухати радіодиктант – можна тут.
Що відомо про День української писемності та мови?День української писемності та мови традиційно відзначають 9 листопада вже 23 роки поспіль. У цей день зазвичай нагороджують кращих українських літераторів і видавництва, які випускають літературу українською мовою. Свято було засновано президентом Леонідом Кучмою в листопаді 1997 року.
За православним календарем — це день вшанування пам’яті преподобного Нестора-літописця – письменника-агіографа, основоположника давньоруської історіографії, першого історика Київської Русі. Дослідники вважають, що саме з Нестора-літописця починається писемна українська мова.
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