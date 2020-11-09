Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запевнив, що українська мова відіграє визначальну роль для національної ідентичності, єдності і майбутнього України.

Мовний омбудсмен також привітав українців з Днем української писемності та мови, який відзначається щорічно 9 листопада. Це він написав у фейсбуці.

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За його словами, День української писемності та мови – це свято, яке об'єднує і консолідує українців по всьому світу, закликає цінувати і розвивати рідне слово.

"Тому захист мови, а також захист нашої незалежності та територіальної цілісності є нашим головним завданням", – додав Тарас Кремінь.

Додамо, що Тарас Кремінь взяв участь у щорічному радіодиктанті. Він зізнався, що під час підготовки перечитав твори Івана Малковича, який став автором тексту. Послухати радіодиктант – можна тут.