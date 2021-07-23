Морякам скасували іспити для підтвердження дипломів: нові правила

Володимир Зеленський підписав закон, яким спрощує процедуру поновлення документів для моряків. Тож, тепер морякам не треба проходити чергові іспити, щоб підтвердити свій диплом про освіту.

Раніше усі українські моряки, щоб поновити документи, мали проходити іспит кожні 5 років.

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Нові правила для моряків

Тепер іспит мають проходити лише ті моряки, хто вперше отримує документи чи хоче підвищити кваліфікацію.

Водночас документи діючим морякам продовжуватимуть за наявності у них робочого стажу, а нові іспити кожні 5 років можна не проходити.

Очікується, що нові правила значно знизять корупційні ризики при підтвердженні документів морякам.

Хабарі через іспити моряків

Так, у березні 2021 журналісти Bihus.Info розповіли, як 150 тисяч українських моряків платить хабарі за підтвердження диплому чи підвищення кваліфікації.

Редакція довела, що комп’ютерними тестами керують у ручному режимі, а запорука їхнього складання – хабар від 4 до 10 тисяч.

Тоді журналісти заручились для експерименту допомогою двох моряків, один з яких складав іспит за хабар, а другий – без нього. Тестування пройшов лише той, хто платив. А тест, який проходив моряк зі стажем і без хабаря, показав неправильні відповіді.

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Додамо, що разом зі зміною правил для моряків, СБУ повідомила про викриття і блокування схеми при оформленні документів моряків.

За їх словами, державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб. Це дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків. Мова йде про "Кабінет моряка" – офіційний портал, через який моряки подавали документи для проходження іспитів.

До слова, у Національному авіаційному університеті запровадили дрес-код для студентів. Тепер до вишу заборонено приходити шортах, топах, мініспідницях та одязі з "неформальною символікою та атрибутикою". Деталі – читайте у статті.