Раніше усі українські моряки, щоб поновити документи, мали проходити іспит кожні 5 років.
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Нові правила для моряків
Тепер іспит мають проходити лише ті моряки, хто вперше отримує документи чи хоче підвищити кваліфікацію.
Водночас документи діючим морякам продовжуватимуть за наявності у них робочого стажу, а нові іспити кожні 5 років можна не проходити.
Очікується, що нові правила значно знизять корупційні ризики при підтвердженні документів морякам.
Хабарі через іспити моряків
Так, у березні 2021 журналісти Bihus.Info розповіли, як 150 тисяч українських моряків платить хабарі за підтвердження диплому чи підвищення кваліфікації.
Редакція довела, що комп’ютерними тестами керують у ручному режимі, а запорука їхнього складання – хабар від 4 до 10 тисяч.
Тоді журналісти заручились для експерименту допомогою двох моряків, один з яких складав іспит за хабар, а другий – без нього. Тестування пройшов лише той, хто платив. А тест, який проходив моряк зі стажем і без хабаря, показав неправильні відповіді.
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Додамо, що разом зі зміною правил для моряків, СБУ повідомила про викриття і блокування схеми при оформленні документів моряків.
За їх словами, державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб. Це дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків. Мова йде про "Кабінет моряка" – офіційний портал, через який моряки подавали документи для проходження іспитів.
До слова, у Національному авіаційному університеті запровадили дрес-код для студентів. Тепер до вишу заборонено приходити шортах, топах, мініспідницях та одязі з "неформальною символікою та атрибутикою". Деталі – читайте у статті.