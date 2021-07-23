Раніше усі українські моряки, щоб поновити документи, мали проходити іспит кожні 5 років.

До теми На Гаваях підліток збирає та сортує сміття, щоб оплатити навчання у коледжі для бідних дітей

Нові правила для моряків

Тепер іспит мають проходити лише ті моряки, хто вперше отримує документи чи хоче підвищити кваліфікацію.

Водночас документи діючим морякам продовжуватимуть за наявності у них робочого стажу, а нові іспити кожні 5 років можна не проходити.

Очікується, що нові правила значно знизять корупційні ризики при підтвердженні документів морякам.

Хабарі через іспити моряків

Так, у березні 2021 журналісти Bihus.Info розповіли, як 150 тисяч українських моряків платить хабарі за підтвердження диплому чи підвищення кваліфікації.

Редакція довела, що комп’ютерними тестами керують у ручному режимі, а запорука їхнього складання – хабар від 4 до 10 тисяч.

Тоді журналісти заручились для експерименту допомогою двох моряків, один з яких складав іспит за хабар, а другий – без нього. Тестування пройшов лише той, хто платив. А тест, який проходив моряк зі стажем і без хабаря, показав неправильні відповіді.

Читайте також Скільки українських студентів навчається у вишах Польщі та як багато учні вивчає польську мову

Додамо, що разом зі зміною правил для моряків, СБУ повідомила про викриття і блокування схеми при оформленні документів моряків.

За їх словами, державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб. Це дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків. Мова йде про "Кабінет моряка" – офіційний портал, через який моряки подавали документи для проходження іспитів.

До слова, у Національному авіаційному університеті запровадили дрес-код для студентів. Тепер до вишу заборонено приходити шортах, топах, мініспідницях та одязі з "неформальною символікою та атрибутикою". Деталі – читайте у статті.