Монетизувати можна все: як перетворити хобі на успішний бізнес – поради від мільярдерки

Засновниця та СЕО-експертка сервісу знайомств Bumble Вітні Вулф Герд – наймолодша мільярдерка світу. Вона вважає, що будь-яке хобі можна перетворити на успішний бізнес.

Статки Герд, після публічного розміщення акцій компанії Bumble 11 лютого 2021 року, оцінюються в 1,6 мільярда доларів. Таким чином, у 31 рік жінка стала наймолодшою мільярдеркою світу.

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Що відомо про Герд та її корпорацію Bumble

Вітні Герд була співзасновницею популярного додатка для знайомств Tinder, але після сексуальних зазіхань з боку керівника компанії Джастіна Матіна залишила проєкт і створила окремий сервіс Bumble в грудні 2014 року.

У вересні 2019 року Bumble налічував 5 мільйонів користувачів, ставши, таким чином, другою за популярністю платформою для знайомств у США.

Герд позиціонує Bumble як феміністичний додаток для знайомств. У гетеросексуальних збігах користувачів тільки жінки можуть написати перше повідомлення.

Як монетизувати своє хобі

Визначте, що є вашою найбільшою пристрастю. Якщо маєте основну роботу, весь вільний час використовуйте на те, що любите, адже згодом це може принести великі прибутки.

Наприклад, ви вмієте смачно готувати й любите цим займатися. Заведіть кулінарний блог чи ютуб-канал та отримуйте гроші за свої рецепти. Усе залежить від ваших талантів, якими б вони не були,

– зауважує Вітні Герд.

На думку мільярдерки, найбільшим попитом користуються репетиторство, складання резюме та SMM, тож це — найприбутковіші сегменти ринку послуг.

Вітні Герд завжди подобалося знайомити людей. За кілька років вона перетворила своє хобі на бізнес, який сьогодні оцінюють у 7 мільярдів доларів США.