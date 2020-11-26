Міністерство освіти і науки України теж занепокоєне через наявність помилок, неточностей та недоречного контенту в шкільних підручниках, які друкувалися протягом останніх кількох років. Тож, вони вирішили кардинально змінити підходи до відбору підручників.

У відомстві наголосили, що велика кількість помилок у підручниках зумовлена тим, що свого часу колегія МОН знизила межу вибору підручників учителями із 20 тисяч до 10 тисяч, передає пресслужба Міносвіти.

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І хоча це дозволило врахувати більшість пропозицій учителів, це також заклало ризики зниження якості експертизи цих підручників.

Так, за підсумками проведеного аналізу виокремлені такі чинники, які призвели до критичної ситуації:

автори й видавництва фізично не встигають якісно підготувати та відредагувати підручники;

підручники впроваджуються у шкільній практиці без належної їх апробації;

автори подають частину матеріалів підручника у видавничій верстці, а частину – в рукописі, що не дозволяє цілісно оцінити майбутнє видання чи побачити всі фактологічні чи граматичні помилки;

стислі терміни вибору підручників вчителями й школами (коли запропоновану кількість підручників фізично неможливо розглянути у встановлені терміни).

Тому МОН вирішило переглянути чинну систему експертизи шкільних підручників, у межах якого передбачено також удосконалення бази про конкурс серед авторів.

Міносвіти планує вдосконалити порядок організації навчання експертів, які відбирають підручники. Вони отримуватимуть належну оплату за свою роботу та нестимуть відповідальність за контент.

Також присутні факти недобросовісного виконання обов’язків деякими видавництвами, які економлять на фахових редакторах і, користуючись ситуацією терміновості, допускають до видання неякісно вичитані підручники. Хоча за угодою саме на них покладається відповідальність за якість підручників,

– наголосили у МОН.

Міністерство вже надало доручення профільним науковим установам опрацювати питання зміни процедури й змісту експертизи підручників під час їх відбору.

Першочергові завдання, які варто виконати:

посилити співпрацю з Національною академією наук, Національною академією педагогічних наук і закладами вищої освіти, які займаються питаннями підручникотворення;

забезпечити створення потужної бази експертів;

відновити процес апробації підручників перед їх запровадженням;

унормувати можливість громадського обговорення підручників перед їх масовим виданням.

До слова, народні депутати зареєстрували законопроєкт щодо забезпечення якості навчальної літератури. Якщо його ухвалять, то українські підручники проходитимуть експертизу на відповідність стандартам.

Скандали з шкільними підручниками

У підручнику "Основи сім'ї" для 10-11 класів контрацепцію назвали неетичною і такою, що суперечить природі сім’ї. Там також критикують статеві відносини до шлюбу і наголошують, що мама здебільшого займається хатніми справами і "призначення жінки – давати й оберігати життя".

У підручнику історії розповідали, що Київ засновано у 19 столітті, а Софійський собор та Києво-Печерська лавра – пам'ятки тих часів.

У робочому зошиті початкових класів з предмету "Я досліджую світ" поряд з Тарасом Шевченком та Лесею Українкою поставили фото зірок Надії Дорофеєвої та Монатіка. Це викликало неабияке обурення у користувачів. Більше про скандал – читайте у нашому матеріалі.