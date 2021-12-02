МОН змінило перелік предметів ЗНО для вступу на деякі спеціальності: деталі
Джерело:Міністерство освіти і науки
Міністерством освіти та науки змінило перелік необхідних сертифікатів ЗНО для вступу на спеціальності галузі знань "Міжнародні відносини" та "Охорона здоров’я". Які предмети доведеться скласти абітурієнтам – читайте у статті.
Такі зміни закріплені в оновленій редакції умов прийому до закладів вищої освіти у 2022 році, що зареєстрована Міністерством юстиції.
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МОН змінило перелік предметів ЗНО на деякі спеціальності
Для вступу на медичні спеціальності, за ініціативи Міністерства охорони здоров’я, змінено два конкурсні предмети:
- другим предметом вступники у 2022 році зможуть обрати математику або хімію,
- а третім предметом ЗНО – фізику або біологію.
А для вступу на спеціальність "Міжнародне право" абітурієнти третім предметом на вибір зможуть подавати сертифікат з математики або історії України.
Щодо спеціальностей галузі "Міжнародні відносини", то для двох з них – “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” та “Міжнародні економічні відносини” – розширили перелік третього предмета на вибір.
Так, у 2022 році абітурієнти в якості третього предмета зможуть подавати сертифікат з будь-якого ЗНО (історії України, математики, біології, хімії та фізики).
ЗНО-2022
До слова, кожен зареєстрований учасник ЗНО у 2022 році зможе безкоштовно пройти тести максимум з 5 навчальних предметів. Обов'язкових предметів для ЗНО немає, але абітурієнти мають визначити, які тести їм треба для вступу.
Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:
- фізика – 23 травня;
- хімія – 26 травня;
- українська мова, українська мова та література – 31 травня;
- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
- іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;
- англійська мова – 7 червня;
- історія України – 10 червня;
- географія – 14 червня;
- біологія – 17 червня.
Зміни у тестах ЗНО-2022:
- Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.
- Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.
Терміни вступної кампанії у 2022 році
- Реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на перший курс розпочнеться 1 липня 2022 року.
- Прийом документів від вступників розпочнеться 14 липня і закінчиться 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, 22 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів.
- Вступні іспити, творчі конкурси проводитимуться в кілька потоків з 1 по 13 липня включно. Співбесіди будуть проводити з 17 до 19 липня.
- Формування рейтингових списків абітурієнтів на бюджет, які вступатимуть на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, відбудеться не пізніше 27 липня.
- Вступники, які отримали рекомендації для зарахування, мають подати оригінали документів для зарахування на бюджет до 4 серпня. Зарахування вступників проводитиметься 5 серпня.