Такі зміни закріплені в оновленій редакції умов прийому до закладів вищої освіти у 2022 році, що зареєстрована Міністерством юстиції.

До теми МОН затвердило нові умови вступу до вишів у 2022 році: що зміниться

МОН змінило перелік предметів ЗНО на деякі спеціальності

Для вступу на медичні спеціальності, за ініціативи Міністерства охорони здоров’я, змінено два конкурсні предмети:

другим предметом вступники у 2022 році зможуть обрати математику або хімію,

а третім предметом ЗНО – фізику або біологію.

А для вступу на спеціальність "Міжнародне право" абітурієнти третім предметом на вибір зможуть подавати сертифікат з математики або історії України.

Щодо спеціальностей галузі "Міжнародні відносини", то для двох з них – “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” та “Міжнародні економічні відносини” – розширили перелік третього предмета на вибір.

Так, у 2022 році абітурієнти в якості третього предмета зможуть подавати сертифікат з будь-якого ЗНО (історії України, математики, біології, хімії та фізики).

ЗНО-2022

До слова, кожен зареєстрований учасник ЗНО у 2022 році зможе безкоштовно пройти тести максимум з 5 навчальних предметів. Обов'язкових предметів для ЗНО немає, але абітурієнти мають визначити, які тести їм треба для вступу.

Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Зміни у тестах ЗНО-2022:

Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.

Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.

Терміни вступної кампанії у 2022 році