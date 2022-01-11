МОН визначило такий максимальний обсяг заяв, які можуть подати учасники на сертифікацію.

До теми Скільки вчителів пройшли сертифікацію у 2021 та отримають надбавку до зарплати

Відповідно до наказу МОН, реєстрація педагогів для участі в сертифікації відбуватиметься пропорційно їхній кількості в кожній області.

Процес реєстрації вчителів початкових класів для проходження сертифікації триватиме впродовж 4 – 17 квітня 2022 року включно.

Сертифікація у 2022 році складатиметься з трьох етапів і передбачатиме проходження учасниками:

незалежного тестування,

самооцінювання власної педагогічної майстерності,

вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Вчителі беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.

Навіщо потрібна сертифікація вчителів

Голова Держслужби якості освіти каже, що сертифікація вчителів за три роки впровадження проєкту стала одним з багатьох чинників підвищення якості освіти.

Із запровадженням сертифікації вчителі отримали можливість ділитися своїми напрацюваннями, рости у кваліфікації та професії, а також – більше заробляти. Адже успішно пройдена сертифікація – це 20% надбавки до зарплати.

Також сертифікація зараховується як:

проходження чергової або позачергової атестації педагогічним працівником,

є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.

Довідка! Пілотний проєкт сертифікації вчителів розпочався у 2019 році, тоді її успішно пройшли 705 педагогів. Водночас у 2020 успішно пройшли всі етапи 902 педагоги, а 40% вчителів не пройшли сертифікацію. У 2021 – понад тисячу вчителів пройшли сертифікацію, але 750 педагогів не змогли пройти всі етапи.

До слова, у Державній службі якості освіти сподіваються, що сертифікація вчителів перейде в базову, а згодом і в профільну школу (наразі пройти сертифікацію можуть лише педагоги початкових класів). Саме над цим зараз працює ДСЯО.