В українських школах не вивчають як обов’язковий навчальний предмет "Сексуальна освіта", але його елементи включені в зміст інших шкільних предметів та факультативів.

Зокрема, елементи сексуальної освіти є в обов'язкових предметах "Основи здоров’я", "Біологія", "Громадянська освіта" та у факультативних "Я – моє здоров’я – моє життя", "Захисти себе від ВІЛ"/"Школа проти СНІДу" тощо. Про це МОН повідомило виданню "Радіо Свобода".

Важливо Сексуальна освіта у школах: чому це важливо для дітей та як про це навчають в інших країнах

Яку сексуальну освіту отримують діти на уроках

Уроки "Основи здоров’я"

У 6-7 класах розповідають про:

розвиток підлітків,

ознаки, терміни і темпи статевого дозрівання,

культуру вияву почуттів,

як протидіяти тиску тощо.

У 8 класі розглядають:

стать і статеві ролі,

гендерні ролі і стереотипи,

стосунки між статями,

статеве дозрівання,

причини і наслідки ранніх статевих стосунків,

підліткову вагітність,

інфекції, що передаються статевим шляхом,

відмову від небезпечних пропозицій, протидію сексуальному насиллю.

Вже у 9 класі учням викладають такі теми: родинні цінності, готовність до сімейного життя, чинники впливу на репродуктивне здоров’я, небезпека ранніх статевих стосунків, школа майбутніх батьків, ВІЛ/СНІД: виклик людині та людству.

Уроки біології

На уроках біології у 8 класі у змісті теми "Розмноження та розвиток людини" вивчають будову та функції репродуктивної системи людини, значення дотримання особистої гігієни, поняття про репродуктивне здоров’я, захворювання, що передаються статевим шляхом, та їхня профілактика тощо.

Також елементи сексуального виховання є у програмі з біології для 10 класу.

Сексуальна освіта для початкових класів

Міністерство освіти і науки наголосили, що елементи сексуальної освіти включені і до змісту початкової освіти.

Наприклад, діти після 2 класу учнів вчать протидіяти проявам тиску, неповаги та приниження щодо себе, зокрема відсторонюватись від неприйнятних дотиків інших людей, повідомляти про це дорослих, яким довіряють.

Також МОН повідомило, що схвалило кілька посібників з питань статевого виховання:

посібник для тренера "Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді",

посібник для проведення інтерактивних занять "Здоров’я молоді та його складові",

програма для батьків "7 кроків назустріч".

До слова, дослідження показало, що більшість батьків і вчителів вважають, що в школах треба викладати сексуальну освіту. Так, майже 84 % батьків та вчителів вважають, що в школах має бути сексуальна освіта. Лише підтримують ідею статевого виховання учнів ще 60 % батьків і вчителів.