МОН затвердило умови вступу до вишів у 2022 році: що мають знати абітурієнти

Міністерство освіти і науки затвердило умови прийому на навчання до вишів у 2022 році. Більшість вступників подаватиме документи онлайн, реєстрація електронних кабінетів розпочнеться з 1 липня. Що треба знати абітурієнту – читайте у статті.

Нові умови є обов'язковими для всіх вишів, коледжів та наукових установ (окрім військових вишів та закладів зі специфічними умовами навчання). Відповідний наказ підписав міністр освіти Сергій Шкарлет.

До теми Шкарлет розповів, у яких країнах відкриють філії українських вишів

Вступна кампанія у 2022 році

Абсолютна більшість вступників подаватиме заяви про вступ онлайн. Реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на перший курс розпочнеться 1 липня 2022 року.

Прийом документів від вступників розпочнеться 14 липня і закінчиться:

16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів,

22 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів.

Вступні іспити, творчі конкурси проводитимуться в кілька потоків з 1 по 13 липня включно. Водночас у період з 14 по 22 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів або творчих конкурсів для вступників на контракт. Співбесіди будуть проводити з 17 до 19 липня.

Формування рейтингових списків абітурієнтів на бюджет, які вступатимуть на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, відбудеться не пізніше 27 липня.

Вступники, які отримали рекомендації для зарахування, мають подати оригінали документів для зарахування на бюджет до 4 серпня. Зарахування вступників проводитиметься 5 серпня, на контракт - до 30 вересня.

У документі наголошується, що для конкурсного відбору абітурієнтів, які вступатимуть до вишів на бакалаврат після 11 класу зараховуватимуться бали сертифікатів ЗНО (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів, молодшого бакалавра (після коледжу) – з двох конкурсних предметів.

До слова, ЗНО для випускників у цьому навчальному році проводитиметься, ймовірно, з 23 травня до 15 липня. Максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО. Проте у 2022 році випускники можуть скласти ЗНО також з додаткових предметів, але за власні гроші.