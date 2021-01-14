Очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет, якого підозрюють у плагіаті, затвердив склад наглядової ради Одеської національної юридичної академії, яку очолює скандальний ексрегіонал Сергій Ківалов.

Стало відомо, що до наглядової ради також увійшли позафракційний нардеп Вадим Новинський і заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича – Андрій Портнов. Про це пише координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков у фейсбуці.

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У його пості йдеться про те, що Шкарлет затвердив наглядову раду Одеської юридичної академії імені Ківалова. У нього входять соратники Януковича – Лідія Ізовітова і Андрій Портнов, а очолює її російський агент Вадим Новинський.

Цей, вибачте, виш, і пов'язані з ним структури, виховують найбільше майбутніх суддів і прокурорів,

– наголосив Жернаков.



Також в список потрапив другий президент України Леонід Кучма та заступник міністра освіти Андрій Гайченко. Компанію їм склали директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич, учасниця проросійського руху "Жінки за мир" та активна прихильниця діяльності УПЦ Московського патріархату Таміла Афанасьєва. А закриває список адвокат штату Каліфорнія Ангеліна Смирнова.

Зазначимо, що новий склад наглядової ради юридичної академії не дуже змінився з часів попереднього затвердження в 2018 році. Більшість учасників були в ньому і раніше.