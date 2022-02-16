МОН затвердило програми, за якими будуть укладати тести для вступу у магістратуру в 2022

Міністерство освіти і науки затвердило програми для проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури за спеціальностями. Іспит складається з двох частин.

Відповідні накази розміщено в розділі "Вступна кампанія 2022" на сайті Міністерства освіти.

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ЄФВВ проводять при вступі на магістратуру на такі спеціальності:

"Соціальні та поведінкові науки",

"Журналістика",

"Управління та адміністрування",

"Право",

"Публічне управління та адміністрування",

"Міжнародні відносини".

Єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин – предметного тесту та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Блок тесту загальної навчальної компетентності буде містити завдання для оцінювання критичного, аналітичного та логічного мислення. Тестові завдання укладатимуться відповідно до програми, затвердженої наказом МОН.

За якими програмами готуватися

Тести укладатимуться відповідно до програм:

право та міжнародне право – дивіться програму за посиланням;

економіка та міжнародна економіка – дивіться програму за посиланням;

облік і фінанси – дивіться програму за посиланням;

політологія та міжнародні відносини – дивіться програму за посиланням;

психологія та соціологія – дивіться програму за посиланням;

управління та адміністрування – дивіться програму за посиланням.

Коли проходитиме ЄВІ та ЄФВВ

Реєстрація вступників для складання ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 26 квітня до 17 травня 2022 року.

Водночас основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови відбудеться 22 червня. А єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин – тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК), який відбудеться 20 червня, а також предметного тесту:

предметний тест з економіки та міжнародної економіки відбудеться 24 червня,

з права та міжнародного права – 24 червня,

обліку і фінансів – 29 червня,

політології та міжнародних відносин – 29 червня,

психології та соціології – 29 червня,

управління та адміністрування – 1 липня.

Додаткова сесія ЄВІ з іноземної мови для вступників, які хочуть повторно скласти іспит або не зареєструвалися для участі в основній сесії, відбудеться 10 вересня. Реєстрація на додатковий іспит розпочнеться 26 липня та триватиме до 4 серпня.