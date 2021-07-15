Представники Інституту модернізації змісту освіти, яка впроваджує пілотування НУШ, розповіли, що процес затвердження модельних навчальних програм буде постійним, тому цей список можуть доповнити.

До теми Як оцінюватимуть учнів початкових класів у новому навчальному році: рекомендації МОН

Які предмети та курси будуть мати учні у 5 – 9 класах НУШ

Усього затверджено 75 програм із різних предметів і курсів. Зокрема:

Українська мова;

Українська література;

Зарубіжна література;

Інтегрований курс української та зарубіжної літератур;

Мови і літератури національних спільнот;

Іноземні мови;

Вступ до історії України та громадянської освіти;

Досліджуємо історію і суспільство;

Україна і світ. Вступ до історії та громадянської освіти;

Історія України. Всесвітня історія;

Етика;

Курс морального спрямування “Вчимося жити разом”

Культура добросусідства;

Здоров’я, безпека та добробут;

Пізнаємо природу;

Природничі науки;

Математика;

Інформатика;

Технології;

Мистецтво;

Драматургія і театр;

Музичне мистецтво та інші.

До слова, станом на початок липня Міністерство фінансів досі не надіслало Держказначейству бюджетний розпис субвенції на реформу НУШ. Хоча рішення про виділення 1,4 мільярда гривень уряд ухвалив ще у травні.