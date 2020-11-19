Колишня міністерка освіти і науки Ганна Новосад заявила, що МОН хоче зруйнувати реформу відомства, яку допомагав проводити Європейський Союз.

Вона розповіла, що 17 листопада Міносвіти зареєструвало наказ про зміну штатного розпису, проте змісту самого акту поки немає. Про це Новосад запевнила у коментарях "Новій українській школі".

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Ексміністерка вважає, що причиною видачі такого наказу став нещодавно ухвалений закон, який не дозволятиме тимчасовим виконувачам обов’язки міністра змінювати структуру міністерства.

Додамо, що наразі Сергій Шкарлет займає місце т.в.о. міністра. Але сам закон досі не набув чинності.

МОН підготував навіть не наказ, це просто номер в базі. Це називається "забити номер", щоб потім заднім числом додати туди необхідний нормативно-правовий акт. Який буде додаток кінцевий до цього номеру в базі – я не знаю. Але судячи з того, які штатні розписи надсилав МОН, він буде саме таким, яким його хоче бачити Шкарлет,

– наголошує Новосад.

За її словами, міністерство під керівництвом Шкарлета вже не вперше намагається змінити штатний розпис. Першого разу зміни не погодили, бо Європейський Союз різко виступив проти.

Новосад нагадала, що команда Шкарлета тоді пропонувала скорочення кількості директоратів, що різко суперечило реформі МОН, і це призвело би до звільнення половини фахівців, набраних у межах реформи.

Ексміністерка думає, що такою ініціативою Шкарлет намагається звільнити спеціалістів, які не погоджуються з його політикою. Зокрема, позбутися чесних, незаангажованих, об’єктивних людей. Насамперед позбутися керівника директорату вищої освіти.

Анна Новосад додала, що через політику Шкарлета уже звільнилося чимало спеціалістів. "Є люди, які прийшли у 2017-2019 роках усі етапи конкурсів, мають більше відповідальності за своїми посадовими інструкціями та положеннями і які повністю відповідають за формування політики", – зауважила вона.

До слова, раніше Євросоюз надіслав офіційне попередження Сергієві Шкарлету через його спроби ліквідувати директорати в міністерстві. Він підтвердив наявність листа від ЄС, але сказав, що цитування уривків із листа є вирваним із контексту, тому нівелює розуміння змісту листа загалом.