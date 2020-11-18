Міністерство освіти і науки разом з ЮНІСЕФ пропонує вчителям долучитися до всеукраїнської ініціативи і провести "Найбільший урок у світі" про права дитини. Окрім того, за участь можна буде виграти подарунки.

Такий урок радять організувати до святкування річниці Конвенції ООН про права дитини 20 листопада, повідомляє пресслужба МОН.

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Як проводити урок про права дитини

Матеріали для уроку від ЮНІСЕФ можна знайти на платформі EdEra. Урок розрахований на учнів 5-8 класів, але вчителі початкових та старших класів також можуть провести урок про права дитини, адаптувавши матеріал.

Якщо у вчителів не може організувати урок у класі або в онлайн-режимі, можна надіслати учням відео "Онлайн-урок "Знаю права і змінюю світ" для самостійного опрацювання. Знайти його – можна за посиланням.

Сертифікати та розіграш подарунків

Всі учасники уроків тримають сертифікати, а також візьмуть участь у розіграші 75 сувенірів від ЮНІСЕФ. Зареєструватися варто до 19 листопада 2020 року, а зробити це можна за посиланням.

Що робити, щоб взяти участь у розіграші подарунків:

зробити фото під час або наприкінці уроку разом з учнями;

опублікувати їх у фейсбуці з хештегом #Найбільший_урок_у_світі та #Знаю_права_і_змінюю_світ.

Додамо, що нещодавно Міносвіти спільно з ЮНІСЕФ Україна розробили контент-платформу з розвитку дошкільнят НУМО. Вона надаватиме конкретні методики, вправи для розвитку певних навичок та інформацію про гармонійне спілкування з дитиною тощо.