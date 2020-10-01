Міністерство освіти та науки заборгувало перед Укрзалізницею понад один мільярд гривень через перевезення студентів вишів та учнів професійних закладів освіти за попередні роки.

Про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

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Відомо, що Міносвіти та Укрзалізниця щороку укладають договори про компенсацію пільг за перевезення студентів.

Зокрема, у бюджеті на 2018-2019 роки МОН передбачило лише 36 мільйонів гривень на відшкодування коштів Укрзалізниці. Проте пільги для студентів надали майже на 500 мільйонів гривень, тож знову утворився борг.

Загалом за попередні роки МОН вже заборгувало Укрзалізниці понад 1 мільярд гривень.

Де МОН може взяти кошти? В Укрзалізниці наголошують, що за витрати на пільгове перевезення студентів у 2021 році становитиме 322 мільйони гривень. Тому компанія просить передбачити у бюджеті на наступний рік кошти на компенсацію цих витрат та кошти на відшкодування заборгованості.

До слова, у проєкті держбюджету на 2021 рік передбачено 173,8 мільярда гривень на освіту, що на 34 мільярди більше, ніж це було минулого року. Зокрема, на підготовку фахівців з вищою освітою, забезпечення студентів, аспірантів і докторантів планують виділити майже 40 мільярдів гривень.