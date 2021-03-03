У МОН запровадили нову схему забезпечення шкіл, ліцеїв та гімназій підручниками. Яким буде головний етап затвердження та як інші зможуть перевірити підручники – читайте у матеріалі.

За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, вже провели аналіз, який продемонстрував розмаїття підручників. Також затвердили підручники для учнів 4 класу.

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Як зміниться система затвердження підручників у школи

Головна зміна полягає в тому, що будь-хто з зацікавлених осіб, включаючи й батьків, може ознайомитися із запланованими до друку підручниками на етапі їх підготовки.

Також планується забезпечити відкритість та прозорість проведення кожного етапу конкурсу підручників і відкритий список експертів, які будуть проводити експертизу, та їхні висновки.

Далі – підготовка підручників до друку, їх видання та доставляння до кожного закладу освіти. Ці процеси мають бути реалізовані максимально якісно та у визначені терміни,

– зазначив Шкарлет.

Затвердили підручники для 4 класу

Міносвіти затвердило перелік із 79 підручників для учнів 4 класу, які будуть друкуватися за кошти державного бюджету у 2021 році.

Цей перелік сформували за результатами другого етапу конкурсного відбору підручників.

Колегія МОН затвердила:

38 підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету;

23 підручники, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету, за умови подання видавництвом до Інституту модернізації змісту освіти гарантійного листа про дофінансування різниці між запропонованою видавництвом вартістю та середньою вартістю у бюджетній програмі;

5 підручників, які адаптуватимуться рельєфно-крапковим та збільшеним шрифтом для закладів освіти, де навчаються діти з порушеннями зору (можуть друкуватися за кошти державного бюджету);

3 підручника, які перекладатимуть мовами національних меншин (польська, молдовська, російська, румунська, угорська) для закладів освіти, у складі яких є класи (групи) з навчанням мовами нацменшин (можуть друкуватися за кошти держбюджету).