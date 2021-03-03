МОН забезпечуватиме школи підручниками за новою схемою
У МОН запровадили нову схему забезпечення шкіл, ліцеїв та гімназій підручниками. Яким буде головний етап затвердження та як інші зможуть перевірити підручники – читайте у матеріалі.
Джерело:Міністерство освіти і науки
За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, вже провели аналіз, який продемонстрував розмаїття підручників. Також затвердили підручники для учнів 4 класу.
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Як зміниться система затвердження підручників у школи
Головна зміна полягає в тому, що будь-хто з зацікавлених осіб, включаючи й батьків, може ознайомитися із запланованими до друку підручниками на етапі їх підготовки.
Також планується забезпечити відкритість та прозорість проведення кожного етапу конкурсу підручників і відкритий список експертів, які будуть проводити експертизу, та їхні висновки.
Далі – підготовка підручників до друку, їх видання та доставляння до кожного закладу освіти. Ці процеси мають бути реалізовані максимально якісно та у визначені терміни,
– зазначив Шкарлет.
Затвердили підручники для 4 класу
Міносвіти затвердило перелік із 79 підручників для учнів 4 класу, які будуть друкуватися за кошти державного бюджету у 2021 році.
Цей перелік сформували за результатами другого етапу конкурсного відбору підручників.
Колегія МОН затвердила:
- 38 підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету;
- 23 підручники, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету, за умови подання видавництвом до Інституту модернізації змісту освіти гарантійного листа про дофінансування різниці між запропонованою видавництвом вартістю та середньою вартістю у бюджетній програмі;
- 5 підручників, які адаптуватимуться рельєфно-крапковим та збільшеним шрифтом для закладів освіти, де навчаються діти з порушеннями зору (можуть друкуватися за кошти державного бюджету);
- 3 підручника, які перекладатимуть мовами національних меншин (польська, молдовська, російська, румунська, угорська) для закладів освіти, у складі яких є класи (групи) з навчанням мовами нацменшин (можуть друкуватися за кошти держбюджету).
До слова, раніше народні депутати зареєстрували законопроєкт щодо забезпечення якості навчальної літератури.
Скандали з шкільними підручниками
- У підручнику "Основи сім'ї" для 10-11 класів контрацепцію назвали неетичною і такою, що суперечить природі сім’ї. Там також критикують статеві відносини до шлюбу і наголошують, що мама здебільшого займається хатніми справами і "призначення жінки – давати й оберігати життя".
- У підручнику історії розповідали, що Київ засновано у 19 столітті, а Софійський собор та Києво-Печерська лавра – пам'ятки тих часів.
- У робочому зошиті початкових класів з предмету "Я досліджую світ" поряд з Тарасом Шевченком та Лесею Українкою поставили фото зірок Надії Дорофеєвої та Монатіка. Це викликало неабияке обурення у користувачів. Більше про скандал – читайте у нашому матеріалі.
- Ще один скандал виник з підручниками з української мови для третього класу. Там знайшли приховану рекламу популярної марки води "Моршинська" та львівської кав'ярні. Це обурило та шокувало багатьох батьків школярів.
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