Ноутбук кожному вчителю: МОН забезпечить понад 60 тисяч педагогів якісними ґаджетами

Міністерство освіти і науки разом з Міністерство цифрової трансформації планують цього року забезпечити ноутбуками майже 61 тисячу педагогів. Така ініціатива міністерств має назву "Ноутбук кожному вчителю". На її вже виділили майже мільярд гривень.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголошує, що ця ініціатива з МОН наразі є однією з пріоритетних.

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За його словами, в Україні продовжують цифровізувати освітню сферу. Вже є електронні журнали та щоденники, онлайн-конференції та презентації на уроках.

У МОН кажуть що пандемія змінила освітній процес – уроки з класів перейшли в зум-конференції. Але,на жаль, не у всіх вчителів була технічна можливість навчати дітей у такому форматі.

Наша мета – зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп’ютер, доступ до швидкісного інтернету та ще більше можливостей для навчання дітей,

– відповів Михайло Федоров.

Тому у держбюджеті на 2021 рік передбачили додаткове фінансування – 1 мільярд гривень на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в школах.

Зокрема, 980 мільйонів гривень виділили на придбання ноутбуків. Завдяки цій субвенції вчителі зможуть зробити процес навчання більш сучасним і доступним.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підкреслює, що всі ініціативи, які реалізуються у діджиталізації освіти, направлені на організацію належного освітнього процесу в умовах пандемії:

МОН приділяє значну увагу методичній підтримці вчителів з метою оперативного освоєння ними цифрових навичок. Наразі очікуємо від областей злагодженої роботи з організації закупівельних процедур ноутбуків,

– додав Шкарлет.

За його словами, аби педагоги могли швидше отримати ноутбуки, МОН та Мінцифра підготували лист-роз’яснення для областей, де чітко описано, як реалізувати цю субвенцію.

Відомо, що комп’ютери закуповуватимуть для всіх 24 областей та Києва. Процес закупівлі можна відстежувати за допомогою спеціального дашборду.

До слова, МОН затвердило нові рекомендації щодо оцінювання учнів початкових класів. Мовляв, загальну оцінку у балах варто замінити на вербальну оцінку окремих результатів навчання.

Так, для позначення рівня МОН пропонує використовувати такі позначки:

П (початковий рівень);

С (середній рівень);

Д (достатній рівень);

В (високий рівень).

Окрім того, у Міносвіти затвердили модельні програми Нової української школи для учнів 5 – 9 класів. За ними почнуть навчатися 5 пілотні класи з цього навчального року та всі інші п’яті класи – з наступного.