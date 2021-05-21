У МОН відреагували на ситуацію з університетом з Криму, який не може об’єднатися з академією

Таврійський національний університет імені В. Вернадського, який евакуювали з Криму, вже три роки не може об'єднатися з Донецькою музичною академією імені С. Прокоф’єва через нібито борг. Міністр освіти Сергій Шкарлет вважає цю ситуацію неприйнятною та заявив про підтримку з боку МОН.

У МОН відреагували на ситуацію довкола Донецької державної музичної академії імені С. Прокоф’єва, яка намагається об’єднатися з Таврійським університетом імені В. І. Вернадського.

До теми Евакуйований з Криму університет три роки не може об’єднатися з іншим вишем через ніби-то борг

Зокрема, Шкарлет наголосив, що Міносвіти завжди захищатиме право на освіту осіб, які навчаються в переміщених університетах з тимчасово окупованих територій України.

Вважаю неприйнятним, коли державному закладу вищої освіти пропонується звернутися для розв’язання будь-яких питань до "органів влади", які розташовані на тимчасово окупованій території України,

– відповів Шкарлет.

Міністр додав, що вимушено переміщені університети з Криму та Донбасу мають отримувати максимальну підтримку з боку всіх органів державної влади.

"Міністерство освіти і науки відстоюватиме такий підхід, тому що всі заклади вищої освіти України виховують інтелектуальну, наукову й творчу еліту для розбудови нашої держави", – додав Шкарлет.

За його словами, найближчим часом спільно з керівництвом Державної податкової служби МОН обговорить шляхи розв'язання зазначеної проблеми та зробить крок задля розвитку українських вишів.



Додамо, що Головне управління ДПС Донецької області, яке знаходиться на підконтрольній території засвідчило, що жодних боргів за вишем-переселенцем немає.

До слова, вступники з тимчасово окупованих територій у 2021 році можуть вступити до українських вишів за спрощеною процедурою. Як абітурієнтам з ТОТ вступити до вишу без паспорта, ЗНО чи свідоцтва про закінчення школи – читайте у матеріалі.