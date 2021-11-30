МОН відмовило Іллі Киві у присудженні наукового ступеня

Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки відмовила народному депутату Іллі Киві у присуджені наукового ступеня кандидата наук з держуправління. Рішення прийняли одноголосно.

Рішення ухвалили 30 листопада, як повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

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За її словами, Атестаційна колегія МОН одноголосно скасувала рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості про присудження Іллі Киві цього наукового ступеня.

Гришина додала, що керівника спецради та наукового керівника депутата Киви позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

Що відомо про захист дисертації Киви

Депутат від "Опозиційної платформи — За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію із державного управління у квітні. Після цього її направили на затвердження у МОН.

Захист відбувався у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Журналістів на нього пропускали за списками, тож не всі медійники спершу змогли потрапити на захист.

Тоді у мережу потрапило відео, як Кива не може відповісти на питання щодо власної наукової роботи. Тим часом наукового керівника Киви Володимира Гурковського звільнили з роботи.

До слова, 17 листопада нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива грубо вилаявся через нібито позбавлення його ступеня кандидата наук. Те, що Киву позбавили наукового ступеня, підтвердив сам депутат. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації Юлії Гришиної:

Щойно на засіданні Атестаційної колегії МОН одноголосно було ухвалено рішення про відміну рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості про присудження Іллі Ківі наукового ступеня кандидата наук з держуправління.

Керівника спецради, наукового керівника та опонентів позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.