У МОН запевнили, що інформація є недостовірною. У 2021/2022 навчальному році освітній процес у школах організовується з дотриманням протиепідемічних заходів на період карантину, затверджених постановою головного санлікаря, уряду та рекомендаціями.

Важливо У МОЗ розповіли, за яких умов учні та студенти перейдуть на дистанційне навчання

У МОН наголосили, що рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 залежить від епідситуації на території України.

Він встановлюється одночасно на території всіх регіонів рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою Міністра охорони здоров'я. Рішення розміщується на офіційному інформаційному порталі уряду.

У МОН додали, що навіть за погіршення епідемситуації деякі школи зможуть працювати очно.

За вимогою МОЗ для очного навчання потрібно 80% провакцинованих співробітників у колективі закладу освіти (у разі встановлення жовтого або помаранчевого рівня епідемічної небезпеки),

– написали у пресслужбі.

До слова, школярі розпочали навчання очно без дистанційних уроків. Онлайн-навчання впровадять лише в червоній зоні. Але у МОН кажуть, що навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.

Наразі учні початкової школи навчаються без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах. Водночас вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу