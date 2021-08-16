У МОН спростували фейк про скасування навчання з 1 вересня
Джерело:Міністерство освіти і науки
В соціальних мережах поширився фейк про те, що з 1 вересня у школах скасовується навчання через карантин. Проте у МОН цю інформацію спростували та запевнили, що освітній процес триватиме.
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет наголосив, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки навчання триватиме.
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Але якщо школа не зможе працювати в очному форматі, то будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) та діти продовжуватимуть навчання.
Раніше міністр запевнив, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без дистанційних уроків.
У Міносвіти готують кілька варіантів розвитку ситуації з роботою шкіл під час посиленого карантину. Шкарлет переконаний, що навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.
За його словами, у жовтій та помаранчевій зоні школи можуть працювати у звичному режимі за умови, якщо там є 80% вакцинованих вчителів.
У яких випадках школи переходитимуть на дистанційне навчання? Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що школи, де не буде вакциновано 80% педагогів, навчатимуть учнів дистанційно, якщо регіон потрапить до жовтої, помаранчевої або червоної зони епідемнебезпеки.
До слова, на Тернопільщині під час посиленого карантину невакциновані вчителі повинні будуть робити ПЛР-тести кожного тижня. Адже школи з 80% вакцинованим педперсоналом будуть працювати в очному режимі, всі інші заклади освіти перейдуть на дистанційне навчання.