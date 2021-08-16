Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет наголосив, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки навчання триватиме.

До теми Підвищення зарплат вчителів, вступ-2021 та заява Шкарлета про навчання – підсумки тижня в освіті

Але якщо школа не зможе працювати в очному форматі, то будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) та діти продовжуватимуть навчання.

Раніше міністр запевнив, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без дистанційних уроків.

У Міносвіти готують кілька варіантів розвитку ситуації з роботою шкіл під час посиленого карантину. Шкарлет переконаний, що навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.

За його словами, у жовтій та помаранчевій зоні школи можуть працювати у звичному режимі за умови, якщо там є 80% вакцинованих вчителів.

У яких випадках школи переходитимуть на дистанційне навчання? Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що школи, де не буде вакциновано 80% педагогів, навчатимуть учнів дистанційно, якщо регіон потрапить до жовтої, помаранчевої або червоної зони епідемнебезпеки.

До слова, на Тернопільщині під час посиленого карантину невакциновані вчителі повинні будуть робити ПЛР-тести кожного тижня. Адже школи з 80% вакцинованим педперсоналом будуть працювати в очному режимі, всі інші заклади освіти перейдуть на дистанційне навчання.