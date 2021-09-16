У МОН роз'яснили, як навчальні заклади працюватимуть після 20 вересня

Навчальні заклади у жовтій зоні зможуть нормально функціонувати за умови, якщо 80% працівників матимуть COVID-сертифікати. Відповідні зміни набудуть чинності вже з 20 вересня.

У жовтій зоні необхідно мати міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат. У ньому міститиметься інформація про щеплення 1 або 2 дозами вакцини.

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Окрім того, COVID-сертифікат може містити такі дані:

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;

одужання особи від зазначеної хвороби.

Для роботи шкіл у червоній зоні необхідно, щоб COVID-сертифікати мали 100% працівників.

Що варто знати про COVID-сертифікати

"Жовті" COVID-сертифікати отримуватимуть українці, які щепилися однією дозою вакцини. Вони діятимуть упродовж 120 днів.

"Зелені" COVID-сертифікати отримають після вакцинації другою дозою. Документ буде чинним упродовж 365 днів.

COVID-сертифікати з негативним результатом ПЛР-тесту діятимуть 72 години.

COVID-сертифікати, які українці отримають після одуження від коронавірусу, будуть чинні 180 днів.

Посилення карантину: головне

Рішення про посилення карантину Кабмін ухвалив 13 вересня.

Саме тоді повідомили, що в Україні введуть "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати. Їхня наявність надасть українцям низку привілеїв.

Українці і надалі самі обиратимуть, яким препаратом вакцинуватися.

Допис з фейсбук-сторінки МОН:

На Урядовому порталі оприлюднено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 і від 29 червня 2021 р. №677, що встановлюють нові карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідні зміни набирають чинності з 20 вересня 2021 року.

У разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката. Сертифікат може підтверджувати:

вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);

вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;

одужання особи від зазначеної хвороби.

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат. Сертифікат може підтверджувати:

вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;

одужання особи від зазначеної хвороби.

Строк чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати) від дати введення дози становитиме 120 днів, двома дозами (зелений сертифікат) – 365 днів. COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, діятиме 72 години. Термін дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів.

COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно. Чинність сертифіката має бути підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія)...