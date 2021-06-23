У МОН роз'яснили, як дізнатися прохідний бал під час вступної кампанії – 2021.

До теми ЗНО, вступна кампанія 2021 та Державна підсумкова атестація: головні зміни через COVID-19

Як абітурієнтам дізнатись прохідний бал

Прохідний бал визначають щорічно за результатами конкурсу. Тому його оголошують після його оголошення. Однак абітурієнти можуть подивитись прохідний бал за 2020 рік.

Яка процедура формування прохідного балу

Кожен виш має повноваження встановлювати мінімальний прохідний бал на кожну спеціальність. Вона є в Умовах прийому.

Та для всіх абітурієнтів, які вступають на бакалаврат (або в магістратуру на базі ПЗСО) встановлено:

мінімальний прохідний бал для допуску до конкурсу на бюджетні місця – він має бути не менше 125 балів;

для спеціальностей стоматологія, медицина, педіатрія – він має становити не менше 150 балів для 2 та 3 конкурсних предметів;

для вступу на право, публічне управління, міжнародні відносини на основі повної загальної середньої освіти – мінімальний конкурсний бал становить 140;

не менше 130 балів повинні мати вступники на спеціальності фармація та промислова фармація.

Зверніть увагу! ЗНО для вступу в заклади вищої освіти залишається обов'язковим. Однак якщо випускник не планує вступати до вишу, він не має проходити тестування, і може отримати атестат без проходження іспитів та тестів.

До речі, у 2021 році встановлено обмеження на кількість заявок, які можна подати на контракт – не більш ніж 30. Для зарахування на бюджет – не більше ніж 5 заяв.

Ба більше, цьогоріч дійсними будуть сертифікати ЗНО з 2018, 2019, 2020 та поточного років, при чому абітурієнти зможуть обирати – сертифікат якого року та з якого предмету їм подавати.

Вступна кампанія 2021: коротко