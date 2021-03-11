МОН розробить 4 онлайн-курси для навчання: яких спеціалістів навчатимуть

До кінця року заклади професійної освіти отримають 4 онлайн-курси для навчання учнів найбільш популярних професій. Також підготують посібник з організації змішаного навчання для викладачів.

Посібник для профтехів міститиме кілька ідей щодо того, як пояснювати матеріал, перевіряти домашні завдання та викладати практику.

До теми МОН буде перевіряти працевлаштування випускників університетів

Яких спеціалістів навчатимуть

МОН спільно з Міжнародною організацією праці розроблять 4 онлайн-курси. Вони допоможуть учням за такими професіями:

Кухар;

Кравець;

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

Майстер з діагностики та налагодження електроустаткування автомобілів.

Експерти зараз готують структуру курсів, теми, типи завдань для оцінювання та інше. Планується, що курси будуть побудовані за модульним підходом.

Тож, якщо учень захоче повторити тему або повернутися до конкретного завдання, він зможе швидко знайти його у відповідному блоці.

Є чітка тенденція в переході навчання до онлайн-формату, і тут потрібно забезпечувати учнів якісним контентом. До того ж, якщо доросла людина захоче змінити фах або підвищити кваліфікацію за робочою професією, ці онлайн-курси стануть їй у пригоді,

– зазначили у МОН.

До слова, уряд схвалив запуск порталу "Дія. Цифрова освіта". На ньому користувачі зможуть: