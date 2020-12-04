МОН розробило законопроєкт про захист освітян від коронавірусу
Міністерство освіти і науки розробило для педагогів законопроєкт про додаткові гарантії, пов'язані з поширенням в Україні коронавірусу.
Тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет запевнив, що наразі цей законопроєкт доопрацьовується в Офісі Президента. Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Згодом цей законопроєкт буде поданий до парламенту як пріоритетний від Президента України. Проте Шкарлет не повідомив про інші подробиці змісту цього документа.
Також в.о. міністра освіти нагадав, що у вересні МОН підписало Меморандум про співробітництво з п’ятьма провідними страховими компаніями, згідно з яким учасникам освітнього процесу надаються пільгові умови страхування від коронавірусу.
Хоча згодом у Міносвіті заявили, що на страхування вчителів коштів не передбачено. Педагоги мають право лише на виплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності внаслідок захворювання на COVID-19.
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