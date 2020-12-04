Міністерство освіти і науки розробило для педагогів законопроєкт про додаткові гарантії, пов'язані з поширенням в Україні коронавірусу.

Тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет запевнив, що наразі цей законопроєкт доопрацьовується в Офісі Президента. Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

Цікаво Робота шкіл на карантині, зменшення грошей на освіту та рішення МОН: підсумки тижня в освіті

Згодом цей законопроєкт буде поданий до парламенту як пріоритетний від Президента України. Проте Шкарлет не повідомив про інші подробиці змісту цього документа.

Також в.о. міністра освіти нагадав, що у вересні МОН підписало Меморандум про співробітництво з п’ятьма провідними страховими компаніями, згідно з яким учасникам освітнього процесу надаються пільгові умови страхування від коронавірусу.

Хоча згодом у Міносвіті заявили, що на страхування вчителів коштів не передбачено. Педагоги мають право лише на виплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності внаслідок захворювання на COVID-19.