МОН розробило законопроєкт про освіту для дорослих: що він передбачає
Міністерство освіти та науки України розробило законопроєкт "Про освіту дорослих", який допоможе на законодавчому рівні забезпечити умови функціонування освіти дорослих в Україні. Що передбачає цей проєкт – читайте у матеріалі.
Наразі цей законопроєкт потребує громадського обговорення, передає пресслужба МОН.
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За словамиекспертів, цей закон дуже важливий, адже у сучасному світі людина повинна навчатись протягом життя. Наразі Україна дає для цього мало можливостей, і новий закон може це змінити.
Що передбачає законопроєкт про освіту для дорослих:
- він допоможе створити умови для розвитку освіти дорослих;
- цей законопроєкт має визначити пріоритетні напрями освіти дорослих, які б забезпечили формування в українців ключових компетентностей, рекомендованих ЄС для освіти впродовж життя;
- за його допомогою можна буде упорядкувати систему освіти дорослих;
- він також зможе визначати засади співробітництва між державою, органами місцевого самоврядування та провайдерами освіти дорослих;
- законопроєкт закладе правові основи діяльності нових інституцій у сфері освіти дорослих.
У МОН наголосили, що законопроєкт передбачає створення Національної ради з питань освіти дорослих – відповідного консультативного органу, який матиме вплив на формування державної політики у сфері освіти дорослих.
Законопроєкт також визначає правові механізми взаємодії між формальною та неформальною освітою дорослих, який допоможе розширити доступ дорослих до формальної освіти та закласти зручні і гнучкі правила здобуття освіти дорослими.