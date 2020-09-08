Міністерство освіти та науки України розробило законопроєкт "Про освіту дорослих", який допоможе на законодавчому рівні забезпечити умови функціонування освіти дорослих в Україні. Що передбачає цей проєкт – читайте у матеріалі.

Наразі цей законопроєкт потребує громадського обговорення, передає пресслужба МОН.

Цікаво Лілія Гриневич про кризу вищої освіти в Україні та суперечливі ідеї Шкарлета – інтерв'ю

За словамиекспертів, цей закон дуже важливий, адже у сучасному світі людина повинна навчатись протягом життя. Наразі Україна дає для цього мало можливостей, і новий закон може це змінити.

Що передбачає законопроєкт про освіту для дорослих:

він допоможе створити умови для розвитку освіти дорослих;

цей законопроєкт має визначити пріоритетні напрями освіти дорослих , які б забезпечили формування в українців ключових компетентностей, рекомендованих ЄС для освіти впродовж життя;

, які б забезпечили формування в українців ключових компетентностей, рекомендованих ЄС для освіти впродовж життя; за його допомогою можна буде упорядкувати систему освіти дорослих;

він також зможе визначати засади співробітництва між державою, органами місцевого самоврядування та провайдерами освіти дорослих;

законопроєкт закладе правові основи діяльності нових інституцій у сфері освіти дорослих.

У МОН наголосили, що законопроєкт передбачає створення Національної ради з питань освіти дорослих – відповідного консультативного органу, який матиме вплив на формування державної політики у сфері освіти дорослих.

Законопроєкт також визначає правові механізми взаємодії між формальною та неформальною освітою дорослих, який допоможе розширити доступ дорослих до формальної освіти та закласти зручні і гнучкі правила здобуття освіти дорослими.