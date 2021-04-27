Зауваження та пропозиції до проєкту з відбору шкільних підручників можна надсилати до 23 квітня.

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МОН також пропонує, аби конкурс складався з двох частин, терміни проведення яких збігаються:

дизайнерська експертиза підручників та посібників;

вибір підручників та посібників школами за їх електронними версіями.

Для конкурсу пропонують створювати такі комісії:

Комісія з прийому комплектів конкурсних матеріалів конкурсу,

Конкурсна комісія,

Дизайнерська комісія,

Апеляційна комісія.

Натомість у проєкті не згадано про науково-методичну й антидискримінаційну експертизи. А також вилучені Комісія шифрування та дешифрування матеріалів та Комісія з відбору експертів для здійснення експертизи е- підручників.

Там згадується лише дизайнерська комісія, а також вибір підручників учителями чи посібника.

Також у проєкті порядку конкурсного відбору підручників чи посібників скорочені терміни деяких процедур на кшталт розгляду документів.

Важливо! У новому проєкті є чітка заборона на рекламу підручників і посібників з боку органів державної влади та місцевого самоврядування після закінчення строку подання комплектів конкурсних матеріалів і до завершення конкурсу.

Для чого потрібна дизайнерська експертиза? Це таке собі оцінювання дотримання учасниками конкурсу санітарно-гігієнічних вимог до:

художнього оформлення,

поліграфічного виготовлення підручника/посібника (формати, шрифти, гарнітура, кегль, накреслення),

забезпечення єдиного стилю, оригінальності та сучасності ілюстрацій, збалансованість кольорової гами,

спрямованих на забезпечення зручності читання тексту з метою попередження негативного впливу процесу читання на здоров’я дитини.

У МОН додали, що на конкурс подаватимуть підручники, які вже отримали гриф. Тобто, зміст підручників аналізуватимуть до конкурсу.

Зараз наданням грифів навчальній літературі займаються предметні (галузеві комісії), організацією роботи яких займається Інститут модернізації змісту освіти.

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