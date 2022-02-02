МОН розробило програму ЗНО для вчителів початкової школи: що перевірятимуть
Джерело:Міністерство освіти і науки
Міністерство освіти і науки розробило проєкт програми незалежного тестування знань та умінь учителів початкових класів.
Зазначимо, що це ще не затверджена офіційно програма. Поки це лише проєкт МОН і до 15 лютого триватиме обговорення.
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Програма призначена для оцінювання фахових знань та вмінь учителів початкових класів, що проводиться у межах сертифікації педагогічних працівників.
Які знання вчителів перевірятимуть
Незалежне тестування є одним з трьох інструментів сертифікації вчителів початкових класів та застосовується для перевірки знань та умінь як професійних компетентностей вчителя відповідно до трудових функцій.
Метою ЗНО для вчителів початкових класів є оцінювання фахових знань та когнітивних умінь, визначених Професійним стандартом. Зокрема:
- здатності забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою;
- здатності формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички;
- здатності моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів;
- здатності формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей;
- здатності здійснювати інтегроване навчання учнів;
- здатності добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів;
- здатності розвивати в учнів критичне мислення;
- здатності здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу;
- здатності формувати ціннісні ставлення в учнів;
- здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності;
- здатності використовувати цифрові технології в освітньому процесі;
- здатності визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів;
- здатності використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної оцінки, я-ідентичності;
- здатності формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність;
- здатності конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу;
- датності залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства;
- здатності працювати в команді із залученням фахівців, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами;
- здатності до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами;
- здатності забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;
- здатності надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу;
- здатності планувати освітній процес;
- здатності організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів;
- здатності організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів;
- здатності здійснювати оцінювати результатів навчання учнів;
- здатності забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів учнів тощо.
Програму структуровано відповідно до трудових функцій, визначених Професійним стандартом:
- управління освітнім процесом,
- навчання учнів предметів;
- партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу;
- участь в організації безпечного та здорового освітнього середовища.
Кожен розділ програми містить підрозділи, що відповідають професійним компетентностям вчителя початкової школи.
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