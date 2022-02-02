МОН розробило програму ЗНО для вчителів початкової школи: що перевірятимуть

Міністерство освіти і науки розробило проєкт програми незалежного тестування знань та умінь учителів початкових класів.

Зазначимо, що це ще не затверджена офіційно програма. Поки це лише проєкт МОН і до 15 лютого триватиме обговорення.

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Програма призначена для оцінювання фахових знань та вмінь учителів початкових класів, що проводиться у межах сертифікації педагогічних працівників.

Які знання вчителів перевірятимуть

Незалежне тестування є одним з трьох інструментів сертифікації вчителів початкових класів та застосовується для перевірки знань та умінь як професійних компетентностей вчителя відповідно до трудових функцій.

Метою ЗНО для вчителів початкових класів є оцінювання фахових знань та когнітивних умінь, визначених Професійним стандартом. Зокрема:

здатності забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою;

здатності формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички;

здатності моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів;

здатності формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей;

здатності здійснювати інтегроване навчання учнів;

здатності добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів;

здатності розвивати в учнів критичне мислення;

здатності здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу;

здатності формувати ціннісні ставлення в учнів;

здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності;

здатності використовувати цифрові технології в освітньому процесі;

здатності визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів;

здатності використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної оцінки, я-ідентичності;

здатності формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність;

здатності конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу;

датності залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства;

здатності працювати в команді із залученням фахівців, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами;

здатності до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами;

здатності забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;

здатності надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу;

здатності планувати освітній процес;

здатності організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів;

здатності організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів;

здатності здійснювати оцінювати результатів навчання учнів;

здатності забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів учнів тощо.

Програму структуровано відповідно до трудових функцій, визначених Професійним стандартом:

управління освітнім процесом,

навчання учнів предметів;

партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу;

участь в організації безпечного та здорового освітнього середовища.

Кожен розділ програми містить підрозділи, що відповідають професійним компетентностям вчителя початкової школи.

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