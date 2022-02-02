Зазначимо, що це ще не затверджена офіційно програма. Поки це лише проєкт МОН і до 15 лютого триватиме обговорення.

До теми У школі відмовляються визнати сертифікацію вчителя: чому це незаконно

Програма призначена для оцінювання фахових знань та вмінь учителів початкових класів, що проводиться у межах сертифікації педагогічних працівників.

Які знання вчителів перевірятимуть

Незалежне тестування є одним з трьох інструментів сертифікації вчителів початкових класів та застосовується для перевірки знань та умінь як професійних компетентностей вчителя відповідно до трудових функцій.

Метою ЗНО для вчителів початкових класів є оцінювання фахових знань та когнітивних умінь, визначених Професійним стандартом. Зокрема:

  • здатності забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою;
  • здатності формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички;
  • здатності моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів;
  • здатності формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей;
  • здатності здійснювати інтегроване навчання учнів;
  • здатності добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів;
  • здатності розвивати в учнів критичне мислення;
  • здатності здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу;
  • здатності формувати ціннісні ставлення в учнів;
  • здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності;
  • здатності використовувати цифрові технології в освітньому процесі;
  • здатності визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів;
  • здатності використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної оцінки, я-ідентичності;
  • здатності формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність;
  • здатності конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу;
  • датності залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства;
  • здатності працювати в команді із залученням фахівців, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами;
  • здатності до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами;
  • здатності забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;
  • здатності надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу;
  • здатності планувати освітній процес;
  • здатності організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів;
  • здатності організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів;
  • здатності здійснювати оцінювати результатів навчання учнів;
  • здатності забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів учнів тощо.

Програму структуровано відповідно до трудових функцій, визначених Професійним стандартом:

  • управління освітнім процесом,
  • навчання учнів предметів;
  • партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу;
  • участь в організації безпечного та здорового освітнього середовища.

Кожен розділ програми містить підрозділи, що відповідають професійним компетентностям вчителя початкової школи.

До слова, у Києві вчителі отримують більші зарплати через надбавки, доплати та премії з міського бюджету. Скільки саме заробляють педагоги у столиці – читайте у статті.