Міністерство освіти і науки розробило проєкт положення про ліцей. Так, він може забезпечувати здобуття базової та профільної середньої освіти.

Наразі проєкт пропонується для громадського обговорення, яке триватиме до 15 грудня 2020 року, повідомляє прресслужба МОН.

Цікаво МОН кардинально змінить підходи до відбору шкільних підручників: деталі

Ліцей може бути державним, комунальним, приватним або корпоративним, а також мати у своєму складі філії.

Розроблене положення передбачає, що зарахування дітей до 5 – 9 класів державних, комунальних і корпоративних ліцеїв за допомогою конкурсу, якщо кількість поданих заяв перевищуватиме загальну кількість вільних місць у класах.

Зарахування дітей до 9 – 11 (12) класів державних, комунальних і корпоративних ліцеїв проводитиметься без конкурсу, якщо кількість поданих заяв не перевищуватиме загальної кількості вільних місць.

Навчання в ліцеях має організовуватися у:

класах або групах);

міжкласних чи проєктних групах учнів;

навчальних кабінетах (із навчальних предметів однієї або різних освітніх галузей).

Крім того, ліцеї можуть започаткувати класи (групи) з вечірньою, заочною чи дистанційною формою навчання, а також інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Керувати ліцеєм буде його директор, а колегіальним органом управління буде педагогічна рада. У Міносвіти наголосили, що засновниками ліцею можуть бути:

органи державної влади,

відповідна місцева рада,

фізичні та/або юридичні особи.

Детально ознайомитися з проєктом положення про ліцей можна за посиланням.