Міністерство освіти і науки розробило базовий компонент дошкільної освіти. Вони визначають вимоги до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини.

Наразі цей проєкт документа винесений для громадського обговорення, яке триватиме до 26 листопада 2020 року. Про це повідомила пресслужба МОН.

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Базовий компонент визначає умови, за яких стає досяжним належний рівень освіти дитини старшого дошкільного віку.

Після затвердження базового компоненту, виконання його вимог стане обов’язковим для всіх садочків незалежно від підпорядкування, типів і форми власності чи здобуття дошкільної освіти.

Автори проєкту запевняють, що його норми орієнтовані на світові тенденції та запити українського суспільства.

"Він спрямований на рівність доступу дошкільної освіти для всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема дітей з ООП, на збереження загальнолюдських традицій суспільства, на соціальну підтримку сім’ї та родинних стосунків, на вирішення питань професійної самореалізації тощо", – йдеться в описі основних положень проєкту.

У документі також йдеться про те, що вихователь має бути фасилітатором для дитини.

Хто такий фасилітатор? Від англ. facilitate – це допомагати, направляти, полегшувати. Тобто це фахівець, який стимулює процес розвитку дитини, створює для цього атмосферу психологічної підтримки та інтелектуального й емоційного добробуту.

Вихователі в садочках мають бути готовими до побудови навчання з цінностями гуманної філософії та педагогіки. Це передбачає сформованість гуманістичних цінностей, особистісної зрілості, широкого світогляду, високого рівня освіченості у педагогів.

Сучасна дошкільна освіта вимагає розвинених рефлексивних умінь вихователя. Педагог має вміти проявляти свої вміння, орієнтуючись на вікові та індивідуальні особливості розвитку дітей.

Більше про основні положення базового компоненту дошкільної освіти – читайте в документі МОН.