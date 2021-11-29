У МОН розповіли, скільки вчителів досі відсторонені через відмову вакцинуватися

Після введення правила про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, невакцинованих педагогів відсторонили від роботи. Частина з них за чотири тижні вже отримала щеплення та повернулася до школи, проте майже три тисячі вчителів досі відмовляються робити вакцинацію.

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що ці вчителі досі відсторонені від роботи та не отримують зарплату.

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За його словами, на жаль, досі є вчителі, яких відсторонили від роботи. За оперативною інформацією МОН, це 2,8 тисяч педагогів шкіл.

Найбільше відсторонень вчителів зафіксовано в Рівненській (384 вчителя) та Київській (281 вчитель) областях.

Глава МОН висловив сподівання, що найближчим часом вдасться відновити очне навчання у всіх школах України. При цьому Шкарлет додав, що залежить це "від кожного з нас і нашого ставлення до протиепідеміологічних заходів".

Скільки шкіл досі працює дистанційно? Станом на 27 листопада в Україні дистанційно продовжують працювати 1,2 тисячі шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у червоній зоні.

Хоча, ще на початку цього тижня, 22 листопада, таких було 1,7 тисячі шкіл. Тобто 500 шкіл змогли повернутися до очного навчання.

Скільки вчителів в Україні вже вакциновано

Шкарлет пояснив, що переважна більшість педагогів вже вакциновані. Так, зараз однією дозою щеплені 96,5% працівників шкіл, з них повний цикл вакцинації пройшли 86,4%, тобто понад 563 тисячі людей.

Серед лідерів регіонів повного циклу вакцинації:

Луганська область – 94,3%;

Сумська область – 93,9%

Донецька область – 93,8%;

Черкаська область – 93,7%;

Харківська область – 93,5%.

До слова, голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький запевнив, що учні початкових та середніх класів не є основними розповсюджувачами вірусу. За його словами, МОЗ, ВООЗ та ЮНІСЕФ просять дозволити дітям навчатись за партами.