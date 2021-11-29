Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що ці вчителі досі відсторонені від роботи та не отримують зарплату.

До теми У яких містах України відновили очне навчання для учнів

За його словами, на жаль, досі є вчителі, яких відсторонили від роботи. За оперативною інформацією МОН, це 2,8 тисяч педагогів шкіл.

Найбільше відсторонень вчителів зафіксовано в Рівненській (384 вчителя) та Київській (281 вчитель) областях.

Глава МОН висловив сподівання, що найближчим часом вдасться відновити очне навчання у всіх школах України. При цьому Шкарлет додав, що залежить це "від кожного з нас і нашого ставлення до протиепідеміологічних заходів".

Скільки шкіл досі працює дистанційно? Станом на 27 листопада в Україні дистанційно продовжують працювати 1,2 тисячі шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у червоній зоні.

Хоча, ще на початку цього тижня, 22 листопада, таких було 1,7 тисячі шкіл. Тобто 500 шкіл змогли повернутися до очного навчання.

Скільки вчителів в Україні вже вакциновано

Шкарлет пояснив, що переважна більшість педагогів вже вакциновані. Так, зараз однією дозою щеплені 96,5% працівників шкіл, з них повний цикл вакцинації пройшли 86,4%, тобто понад 563 тисячі людей.

Серед лідерів регіонів повного циклу вакцинації:

Луганська область – 94,3%;

Сумська область – 93,9%

Донецька область – 93,8%;

Черкаська область – 93,7%;

Харківська область – 93,5%.

До слова, голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький запевнив, що учні початкових та середніх класів не є основними розповсюджувачами вірусу. За його словами, МОЗ, ВООЗ та ЮНІСЕФ просять дозволити дітям навчатись за партами.

Цікаво! В місті Олександрія на Кіровоградщині від роботи відсторонили вчительку Ларису Лисюк через відмову вакцинуватися. Проте педагогиня вже другий тиждень продовжує приходити в колегіум.