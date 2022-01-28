У МОН розповіли, скільки шкіл на дистанційці та в яких областях вакциновано найбільше вчителів

Міністр освіти Сергій Шкарлет оприлюднив оновлену статистики щеплень серед працівників сфери освіти та розповів, скільки шкіл зараз навчається дистанційно.

Скільки шкіл навчається дистанційно? Сергій Шкарлет наголосив, що наразі понад 4,7 тисячі шкіл працюють у дистанційному форматі. Окрім того, досі на канікулах перебуває 42 школи.

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За його словами, дві дози вакцини отримали понад 1,12 мільйона освітян (це 92,8%). Водночас принаймні однією дозою щеплено майже 97%.

Де вакциновано найбільше освітян

Найвищі показники щеплених двома дозами демонструють:

Харківська область – 97,7% працівників освіти;

Полтавська область – 97,6% працівників освіти;

Луганська область – 96,8% працівників освіти;

Дніпропетровська область – 96,6% працівників освіти.

Ситуація з вакцинацією у закладах освіти

Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють:

заклади спеціалізованої освіти – 97,1% освітян;

технікуми – 96,3% освітян;

школи – 94,5% освітян;

садочки – 92% освітян;

коледжі – 89,3% освітян;

виші – 86,5% освітян.

У МОН зазначити, що близько 8 тисяч працівників закладів освіти мають офіційно підтверджені протипоказання.

Міністр додав, що головна мета МОН – не допустити великої хвилі захворюваності. Тому він закликав всіх, хто ще не вакцинувався і вагається, все ж отримати щеплення.

До слова, Міносвіти 26 січня рекомендувало школам, коледжам та вишам перейти на онлайн-навчання. Згідно з листом, МОН рекомендує:

у школах – організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні;

– організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні; у технікумах – організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять;

– організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять; у коледжах та вишах – запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року.

У відомстві додали, що учням початкової школи, закладів спеціальної освіти та вихованцям садочків, незалежно від епідемічної ситуації, дозволяється навчатися очно.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

"​Традиційно інформую щодо статистики щеплень серед працівників сфери освіти. Дві дози вакцини отримали більше 1 млн 121 тисяч працівників – це 92,8%, принаймні однією дозою щеплено майже 97%.

Найвищі показники щеплених повним циклом демонструють: Харківська – 97,7%, Полтавська – 97,6%, Луганська – 96,8% та Дніпропетровська – 96,6% області.

Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють заклади спеціалізованої освіти – 97,1%, професійної – 96,3%, загальної середньої – 94,5%, дошкільної – 92%, фахової передвищої – 89,3%, вищої – 86,5%".

Варто зазначити, що близько 8 тисяч працівників закладів освіти мають офіційно підтверджені протипоказання. На канікулах перебуває 42 школи, ще 4726 шкіл працюють у дистанційному форматі.