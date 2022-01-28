Скільки шкіл навчається дистанційно? Сергій Шкарлет наголосив, що наразі понад 4,7 тисячі шкіл працюють у дистанційному форматі. Окрім того, досі на канікулах перебуває 42 школи.

До теми В Україні школи переходять на онлайн-навчання: де учні навчаються вдома

За його словами, дві дози вакцини отримали понад 1,12 мільйона освітян (це 92,8%). Водночас принаймні однією дозою щеплено майже 97%.

Де вакциновано найбільше освітян

Найвищі показники щеплених двома дозами демонструють:

Харківська область – 97,7% працівників освіти;

Полтавська область – 97,6% працівників освіти;

Луганська область – 96,8% працівників освіти;

Дніпропетровська область – 96,6% працівників освіти.

Ситуація з вакцинацією у закладах освіти

Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють:

заклади спеціалізованої освіти – 97,1% освітян;

технікуми – 96,3% освітян;

школи – 94,5% освітян;

садочки – 92% освітян;

коледжі – 89,3% освітян;

виші – 86,5% освітян.

У МОН зазначити, що близько 8 тисяч працівників закладів освіти мають офіційно підтверджені протипоказання.

Міністр додав, що головна мета МОН – не допустити великої хвилі захворюваності. Тому він закликав всіх, хто ще не вакцинувався і вагається, все ж отримати щеплення.

До слова, Міносвіти 26 січня рекомендувало школам, коледжам та вишам перейти на онлайн-навчання. Згідно з листом, МОН рекомендує:

у школах – організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні;

– організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні; у технікумах – організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять;

– організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять; у коледжах та вишах – запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року.

У відомстві додали, що учням початкової школи, закладів спеціальної освіти та вихованцям садочків, незалежно від епідемічної ситуації, дозволяється навчатися очно.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

"​Традиційно інформую щодо статистики щеплень серед працівників сфери освіти. Дві дози вакцини отримали більше 1 млн 121 тисяч працівників – це 92,8%, принаймні однією дозою щеплено майже 97%.

Найвищі показники щеплених повним циклом демонструють: Харківська – 97,7%, Полтавська – 97,6%, Луганська – 96,8% та Дніпропетровська – 96,6% області.

Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють заклади спеціалізованої освіти – 97,1%, професійної – 96,3%, загальної середньої – 94,5%, дошкільної – 92%, фахової передвищої – 89,3%, вищої – 86,5%".

Варто зазначити, що близько 8 тисяч працівників закладів освіти мають офіційно підтверджені протипоказання. На канікулах перебуває 42 школи, ще 4726 шкіл працюють у дистанційному форматі.