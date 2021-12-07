МОН розпочало прийом документів до вишів від закордонних українців

Міністерство освіти та науки розпочало прийом документів від закордонних українців для навчання в вишах України. Термін подачі документів – до 30 квітня 2022 року.

У 2021 році надали бюджетні місця для закордонних українців, статус яких підтверджує відповідне посвідчення.

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Абітурієнти подаються на акредитовані програми на денну форму навчання для здобуття ступенів бакалавра або магістра.

Кандидати мають володіти українською мовою, а також навичками та знаннями відповідного освітнього рівня.

Хто такий закордонний українець? Це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України.



Рішення про надання, відмову або припинення статусу закордонного українця приймає Національна комісія з питань закордонних українців, яка створюється при уряді. Посвідчення закордонного українця видається на 10 років.



Як закордонні українці можуть вступити до вишів

Відповідно до чинного законодавства вступ закордонних українців до вишів України на навчання на бюджет здійснюється:

через міжнародний договір у галузі освіти з країною громадянства закордонного українця (зарахування на навчання здійснюється на підставі направлення МОН);

у межах квот, встановлених для вступу закордонних українців на навчання до вишів України, що належать до системи управління МОН.

Зарахування на навчання в межах встановлених квот здійснюється за результатами співбесіди з української мови та предметів, визначених правилами прийом до ЗВО.

Які документи потрібно подати до вишу на навчання

Для вступу до вишу в межах встановлених квот закордонний українець особисто подає до відповідної приймальної комісії заяву.

До заяви додається:

документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ;

додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній рівень;

копія паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства;

поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

посвідчення закордонного українця (оригінал та його копія).

Документи мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Додамо, що закордонні українці, зараховані на навчання, забезпечуються:

місцем у гуртожитку з оплатою за проживання та розмірі, встановленому для українців,

стипендією,

медичним обслуговуванням відповідно до чинного законодавства.

Транспортні витрати до місця навчання та у зворотному напрямку здійснюються за власні кошти закордонних українців. Докладніше про умови вступу та перелік документів – за посиланням.