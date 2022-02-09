У листі-відповідь на звернення профспілки освітян Києва МОН зазначило, що прийняття рішення уряду, яке б уже з 1 січня дозволило підняти зарплати вчителям, потребуватиме додатково видатків з бюджету щонайменше 300 мільярдів гривень. Наразі такі видатки відсутні.

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Проте у Міністерстві освіти і науки повідомили, що наразі відомствами напрацьовується зазначений варіант підвищення заробітних плат вчителів з 1 вересня цього року, враховуючи реальні можливості доходу бюджету України.

Водночас у МОН нагадали, що Держбюджетом на 2022 рік передбачено зростання (порівняно із 2021 роком) зарплат освітян, як і інших працівників бюджетної сфери, на 8,4% у зв'язку із збільшенням розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду.

Таке підвищення посадових окладів працівників відбулося вже з 1 грудня 2021 року (розмір посадового окладу працівника – 2893 гривні), і подальше підвищення заплановано бюджетом з 1 жовтня 2022 року на 3,1%,

– заявили в Міносвіти.

Додамо, що з 1 грудня 2021 року посадові оклади педагогів зросли на 8,4 %. За даними МОН, завдяки цьому зарплати освітян у школах зросли на 900 – 1300 гривень. Відповідно зарплата стартує від 10 тисяч гривень.

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