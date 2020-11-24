Міністерство освіти і науки рекомендує закладам освіти долучитися до Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства" та провести уроки чи інші заходи з нагоди відзначення Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації.

Відповідний лист надіслали регіональним департаментам освіти та науки, повідомляє пресслужба МОН.

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У Міносвіти зазначають, що Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства" проводиться щороку з 25 листопада до 10 грудня. А все для того, щоб привернути увагу громадськості до актуальної проблеми про насильство в сім'ї щодо жінок чи жорстоке поводження з дітьми тощо.

МОН рекомендує організувати в школах навчальні заняття, лекції, вебінари чи інші заходи на цю тему з урахуванням умов карантину.

Під час підготовки до уроку рекомендується скористатись такими матеріалами:

відеоролик "Розкажи дорослому, якому довіряєш" про попереджання сексуального насильства над дітьми у колі довіри;

буклет "Дізнайся про свої права в цифровому середовищі" з рекомендаціями Ради Європи щодо поваги, захисту та здійснення прав дитини;

відеоролик "Почни говорити" для дітей та дорослих про попередження сексуальних домагань у спорті;

серія із 6 навчальних відеоуроків для батьків та дорослих, які працюють з дітьми.

Всі матеріали можуть використовуватися вчителями, соціальними педагогами, практичними психологами під час проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи з учнями.