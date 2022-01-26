Таке рішення прийняли у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в конкретних регіонах. У МОН врахували консультації з Міністерством охорони здоров’я.

До теми В Україні школи переходять на онлайн-навчання: де учні навчаються вдома

МОН рекомендує перейти на дистанційку

Згідно з листом, МОН рекомендує:

у школах – організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше протягом двох тижнів;

– організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше протягом двох тижнів; у закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами графіку та розкладу занять;

організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами графіку та розкладу занять; у коледжах та вишах – запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року, урахувавши необхідні зміни до розкладу занять.

Військові виші та коледжі організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких перебувають.

У МОН додали, що незалежно від епідемічної ситуації, учням початкової школи, закладів спеціальної освіти та вихованцям садочків дозволяється навчатися очно.

У листах зазначено, що необхідно провести додаткову роз’яснювальну роботу з колективами закладів щодо організації освітнього процесу в умовах карантину.

До слова, за минулу добу, 25 січня, в Україні зареєстрували понад 24 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Востаннє таку кількість хворих реєстрували у першій половині листопада. Окрім того, кількість госпіталізованих у порівнянні з позавчорашнім днем зросла удвічі – 3 073 проти 1 507.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили на Прикарпатті, у Києві, а також у Львівській та Харківській областях. Статистику захворюваності по регіонах – дивіться у статті.