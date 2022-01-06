МОН рекомендує переглянути всі індивідуальні програми розвитку дошкільнят з ООП

Міністерство освіти та науки рекомендує садочкам з 1 лютого 2022 року переглянути всі індивідуальні програми розвитку дошкільнят з особливими освітніми потребами.

Про це МОН зазначило у листі про визначення рівня підтримки в дітей з ООП, які здобувають дошкільну освіту в інклюзивних групах.

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Переглянути індивідуальні програми розвитку необхідно через набуття чинності змін до постанов уряду, що регулюють організацію інклюзивного навчання (постанова від 21 липня 2021 року).

Також МОН у листі зазначає, що висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, видані до 1 січня 2021 року, є чинними до закінчення строку їх дії або до видачі нового висновку ІРЦ.

Зміни щодо навчання дітей з ООП у 2022

Міносвіти опублікувало методичні рекомендації для встановлення категорій особливих освітніх потреб та визначення рівня підтримки в освітньому процесі.

Нововведення посилюють співпрацю між закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ). Так, школи отримуватимуть більше підтримки й допомоги під час навчання дітей з ООП.

Відтепер створення інклюзивних класів та розподіл освітньої субвенції здійснюватиметься за рівнями надання підтримки:

Підтримка першого рівня надається насамперед учням, у яких виникають труднощі під час навчання, але яким не потрібен інклюзивний клас.

Другий, третій та вищі рівні підтримки зазначають у висновку ІРЦ.

З 2022 року буде проводитися комплексна психолого-педагогічна оцінка на базі школи. Це дасть змогу фахівцям працювати з дитиною у звичному їй середовищі. Також їхня участь – обов’язкова в складі команд супроводу дітей з ООП.

Також школи, у яких навчаються діти з ООП в інклюзивних класах одного або різних років навчання, можуть створювати інклюзивні міжкласні групи для вивчення предметів, модифікованих з урахуванням ООП учнів.

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Для визначення рівнів підтримки в школі директор має:

Створити команди супроводу для всіх дітей, які потребують підтримки.

Скласти розклад засідань команд супроводу, передбачивши участь фахівців ІРЦ.

Оформити протокол із визначенням рівня підтримки для кожного учня.

Узагальнити інформацію про рівні підтримки для всіх учнів з ООП.

Поінформувати батьків учнів з ООП про необхідність проходження комплексної оцінки в ІРЦ, якщо дитина навчається за висновком ПМПК.



Рівні надання підтримки / Інфографіка ДСЯО

До слова, раніше МОН пояснило, як вчителям нараховуватимуть доплати за роботу в інклюзивних класах. Наприклад, якщо учень з ООП деякий час не відвідував заняття через хворобу чи з іншої причини, то це не впливає на розмір виплати педагогам. Деталі – читайте у статті.