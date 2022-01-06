МОН рекомендує переглянути всі індивідуальні програми розвитку дошкільнят з ООП
Джерело:"Нова українська школа"
Міністерство освіти та науки рекомендує садочкам з 1 лютого 2022 року переглянути всі індивідуальні програми розвитку дошкільнят з особливими освітніми потребами.
Про це МОН зазначило у листі про визначення рівня підтримки в дітей з ООП, які здобувають дошкільну освіту в інклюзивних групах.
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Переглянути індивідуальні програми розвитку необхідно через набуття чинності змін до постанов уряду, що регулюють організацію інклюзивного навчання (постанова від 21 липня 2021 року).
Також МОН у листі зазначає, що висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, видані до 1 січня 2021 року, є чинними до закінчення строку їх дії або до видачі нового висновку ІРЦ.
Зміни щодо навчання дітей з ООП у 2022
Міносвіти опублікувало методичні рекомендації для встановлення категорій особливих освітніх потреб та визначення рівня підтримки в освітньому процесі.
Нововведення посилюють співпрацю між закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ). Так, школи отримуватимуть більше підтримки й допомоги під час навчання дітей з ООП.
Відтепер створення інклюзивних класів та розподіл освітньої субвенції здійснюватиметься за рівнями надання підтримки:
- Підтримка першого рівня надається насамперед учням, у яких виникають труднощі під час навчання, але яким не потрібен інклюзивний клас.
- Другий, третій та вищі рівні підтримки зазначають у висновку ІРЦ.
З 2022 року буде проводитися комплексна психолого-педагогічна оцінка на базі школи. Це дасть змогу фахівцям працювати з дитиною у звичному їй середовищі. Також їхня участь – обов’язкова в складі команд супроводу дітей з ООП.
Також школи, у яких навчаються діти з ООП в інклюзивних класах одного або різних років навчання, можуть створювати інклюзивні міжкласні групи для вивчення предметів, модифікованих з урахуванням ООП учнів.
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Для визначення рівнів підтримки в школі директор має:
- Створити команди супроводу для всіх дітей, які потребують підтримки.
- Скласти розклад засідань команд супроводу, передбачивши участь фахівців ІРЦ.
- Оформити протокол із визначенням рівня підтримки для кожного учня.
- Узагальнити інформацію про рівні підтримки для всіх учнів з ООП.
- Поінформувати батьків учнів з ООП про необхідність проходження комплексної оцінки в ІРЦ, якщо дитина навчається за висновком ПМПК.
Рівні надання підтримки / Інфографіка ДСЯО
До слова, раніше МОН пояснило, як вчителям нараховуватимуть доплати за роботу в інклюзивних класах. Наприклад, якщо учень з ООП деякий час не відвідував заняття через хворобу чи з іншої причини, то це не впливає на розмір виплати педагогам. Деталі – читайте у статті.