Міністерство освіти і науки України планує реформувати систему дошкільної освіти, щоб підняти її до загальноєвропейського рівня. Окрім того, у цьому навчальному році МОН проведе дослідження якості освіти у садочках.

Про реформування дошкільної освіти

Реформувати дошкільну освіту варто з урахуванням найкращих традицій вітчизняної педагогіки, передає пресслужба МОН.

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Шкарлет запевнив, що концепція Нової української школи змінила підходи до навчання. Тому МОН планує реформувати систему дошкільної освіти, уніфікувавши загальні підходи виховання і навчання дітей із загальноєвропейськими з урахуванням найкращих традицій вітчизняної педагогіки.

Т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет наголосив, що дитячий садочок завжди символізував початок самостійного життя дитини, відчиняв двері до світу прийдешніх поколінь. "І сьогодні дошкільна освіта асоціюється з новими ідеями, сміливими експериментами, радісними відкриттями та вірою в майбутнє", – додав він.

За словами Шкарлета, в Україні діють майже 15 тисяч закладів дошкільної освіти, в яких навчають 137 тисяч педагогів і виховуються понад 1,25 мільйона дітей.

Про дослідження якості освіти в садочках

Про це розповіла заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій. Так, вона наголосила, що МОН у 2020-2021 навчальному році проведе дослідження якості дошкільної освіти у 200 садочках на основі міжнародної методики Early Childhood Environment Rating Scale.

Натомість всі інші заклади дошкільної освіти отримають примірники методики ECERS для того, аби самим оцінити свою роботу.

"У найближчий перспективі ми проведемо оцінку якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з використанням методики ECERS. Це в жодному випадку не для контролю чи перевірки, а для дослідження якості навчання дошкільної освіти", – запевнила Мандзій.

За її словами, у МОН не планують оцінювати результати дітей, а хочуть оцінити те, що впливає на розвиток дитини, її здоров’я, благополуччя, задоволеність тощо.