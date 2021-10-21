Відповідний лист МОН від 21 жовтня № 1/9-558 "Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час епідемічної небезпеки" розіслали закладам освіти.
До теми Червона зона в Запоріжжі: як працюватимуть школи та виші в регіоні
Так, згідно з листом, піти на дистанційку рекомендують коледжам, профтехам та вишам.
Водночас військові навчальні заклади та військові підрозділи вишів мають організовувати навчання відповідно до рішень державних органів, в управлінні яких вони перебувають.
Також МОН наголосило на дотриманні у закладах освіти та гуртожитках у період з 25 жовтня по 15 листопада максимальних карантинних обмежень та заходів безпеки.
Лист МОН щодо дистанційки у коледжах та вишах / Фото з фесбуку "Новини вищої освіти"
До слова, раніше Харківський національний університет Каразіна змінив форму навчання через COVID-19. Так, з 19 жовтня 15 факультетів та навчально-наукових інститутів при виші перейшли на змішане навчання, ще сім факультетів – на дистанційку. Очні заняття продовжував лише фізико-технічний факультет.