Відповідний лист МОН від 21 жовтня № 1/9-558 "Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час епідемічної небезпеки" розіслали закладам освіти.

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Так, згідно з листом, піти на дистанційку рекомендують коледжам, профтехам та вишам.

Водночас військові навчальні заклади та військові підрозділи вишів мають організовувати навчання відповідно до рішень державних органів, в управлінні яких вони перебувають.

Також МОН наголосило на дотриманні у закладах освіти та гуртожитках у період з 25 жовтня по 15 листопада максимальних карантинних обмежень та заходів безпеки.



Лист МОН щодо дистанційки у коледжах та вишах / Фото з фесбуку "Новини вищої освіти"

До слова, раніше Харківський національний університет Каразіна змінив форму навчання через COVID-19. Так, з 19 жовтня ​15 факультетів та навчально-наукових інститутів при виші перейшли на змішане навчання, ще сім факультетів – на дистанційку. Очні заняття продовжував лише фізико-технічний факультет.

Коронавірус в Україні. За попередню добу, 20 жовтня, в Україні виявили 22 415 нових хворих на COVID-19. Серед них – 1 771 дітей. На жаль, ще 546 мешканців України померли внаслідок недуги. Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили понад 2,7 мільйона випадків зараження коронавірусом.